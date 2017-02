ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ, ಜಯಲಲಿತಾ ಆಪ್ತ ವಲಯಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಹೀಗೆ!

1985ರಲ್ಲಿ ಎಂಜಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಜಯಲಲಿತಾ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಆಗ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಎಡಪ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಚಿತ್ರವಿದ್ದ ಧ್ವಜವೊಂದನ್ನು ಹಾರಿಸಿದರು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Edappaddi Palanisamy's rise in the AIADMK from a farmer in Salem district to the Chief Minister of Tamil Nadu has been a phenomenal one. He joined the AIADMK in 1974 and remained a party worker for long. However what caught Jayalalithaa's attention by put up a separate party flag having Amma's face on it.