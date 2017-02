ಜಯಲಲಿತಾ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ಡಾ ರಿಚರ್ಡ್ ಬೇಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

* ಸೆಪ್ಸಿಸ್ (Sepsis is a life-threatening condition that arises when the body's response to infection injures its own tissues and organs.) ನಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದವು.

Story first published: Monday, February 6, 2017, 15:09 [IST]

English summary

Dr.Richard Beale, who treated Dr Jayalalithaa at Apollo hospital in Chennai speaks about the incidents which lead to the death of former CM of Tamil Nadu.