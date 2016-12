ಶಶಿಕಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ: ಅಮ್ಮನ ನಿಲುವು ಏನಿತ್ತು?

ಶಶಿಕಲಾ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲವಾ? ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಾವು ಬದುಕಿರುವ ತನಕ ಆಕೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲವಾ?

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 17:31 [IST]

English summary

AIADMK is doing everything in its capacity to make Sasikala its leader. Sasikala Natarajan, the woman who has been Jayalalithaa's shadow for years is suddenly being portrayed as the only hope. She ever contested an election. Did Jayalalithaa intend for Sasikala to ever be part of active politics?