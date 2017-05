ಜೂನ್ 3ರಂದು ಕರುಣಾನಿಧಿ ಸಾಧನೆ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ

1957ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಎಂ. ಕರುಣಾನಿಧಿ ಈವರೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಕರುಣಾನಿಧಿಗಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭವಿದು.

English summary

DMK leader Mr Stalin said on June 3, the birthday of party chief M Karunanidhi will be celebrated along with the Diamond Jubilee of the veteran leader's 60-year long career in Tamil Nadu Legislative Assembly.