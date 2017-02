ಶಶಿಕಲಾ ಕಂಡರೆ ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ: ಜಯಾ ಸೊಸೆ ದೀಪಾ

ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಜಯಲಲಿತಾ ಸಹೋದರನ ಪುತ್ರಿ ದೀಪಾ ಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Deepa Jayakumar, the niece of former chief minister J Jayalalithaa today slammed elevation of Sasikala Natarajan to the post of CM of Tamil Nadu. 41 year old said "It is a very sad day for Tamil Nadu," and will announce future plan on February 24, the birth anniversary of Jayalalithaa "as a tribute to my aunt".