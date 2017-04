ರಸ್ತೆ ಕುಸಿತವಾಯ್ತು, ಈಗ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಚೆನ್ನೈ ರಸ್ತೆ!

ಮೊನ್ನೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಇದೀಗ ಆ ರಸ್ತೆಯ ಎದುರು ಬದಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರೇ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 11:56 [IST]

English summary

Cracks on a major road in Chennai caused alarm just two days after a stretch caved in, trapping a bus and a car. Traffic resumed after experts confirmed that the soil underneath had not loosened.