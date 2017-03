'ಹಿಂದೂ' ವಿರೋಧಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಎದುರು ಸದಾಕಾಲ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕೆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

English summary

Hindu Makkal Katchi lodged a complaint against actor Kamal Haasan for his ‘derogatory remarks against Hindus through media and social network sites’.