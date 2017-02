ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ರೇಸ್ ಕಾರುಗಳು

ಚೆನ್ನೈನ ಕಾನತ್ತೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಭಾನುವಾರ ಎಲ್ಲರ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮುಂದೆ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ 10 ದುಬಾರಿ ಹಾಗೂ ಐಶಾರಾಮಿ ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರುಗಳು.

English summary

The Kanathur police station in Chennai attracted massive attention on Sunday as 10 imported cars including two Lamborghinis, a Ferrari and Mercedes were seen parked outside. The cars were seized by the police while their drivers, all under the age of 30, were caught racing on East Coast road.