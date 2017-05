ಐಟಿ ದಾಳಿಯಾಗಿದ್ದ ತ.ನಾಡು ಸಚಿವ ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸಹವರ್ತಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆ

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಚಿವ ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ದಾಳಿಯಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಸುಬ್ರಮಣಿಯಂ ಶವ ನಾಮಕ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸಚಿವರ ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, May 8, 2017, 16:46 [IST]

English summary

A close aide of Tamil Nadu health minister Vijaya Bhaskar was found dead in Namakkal district on Monday. Subramaniam who was raided by income tax officials in connection with raids at Vijaya Bhaskar's residence was found dead at his farmhouse.