ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಸಿ, ಕೋಕಾಕೋಲಾಗೆ ನಿಷೇಧ

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಕೋಕಾ ಕೋಲಾಗೆ ಕೊಕ್ ನೀಡುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಎರಡು ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಹಾಗೂ ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ವರ್ತಕರ ಸಂಘ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Prominent traders' association in Tamil Nadu have declared a ban on multinational drink brands like coca-cola and Pepsi starting Wednesday. The associations want to go 'desi' by boycotting Coke and Pepsi and choosing to sell desi products instead