ಮೈಮೇಲಿನ ಮಚ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಟ ಧನುಷ್ ಅಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ?

ಧನುಷ್ ಅವರ ಮೈಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಮೂಡಿರುವ ಮಚ್ಚೆಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಮಚ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಟ ಧನುಷ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

Tuesday, March 21, 2017, 14:06 [IST]

The Madras High Court on Monday closely examined a medical report on the disputed parentage of popular actor Dhanush, filed in reply to a couple's plea claiming him to be their run-away son and seeking maintenance from him.