ಕಾರ್ತಿ, ಚಿದಂಬರಂ ವಿರುದ್ಧ ಇರೋ ಆರೋಪಗಳೇನು?

ಕಾರ್ತಿ ಚಿದಂಬರಂಗೆ ಸೇರಿದ ಐಎನ್ಎಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಐಎನ್ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪ.

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 10:08 [IST]

English summary

The CBI has registered an FIR in relation to the irregularities Foreign Investment Promotion Board Clearance given to the INX media. It may be recalled that the ED too had probed INX media for forex violations.