ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಒಂದಾಗುತ್ತೇವೆ: ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ

ಪಕ್ಷದ ಅಧಿನಾಯಕಿ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮದೇನೂ ಆಟ ನಡೆಯೋಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡ ನಂತರ ವರಸೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೇ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ?

English summary

AIADMK (Puratchi Thalaivi Amma) faction leader and former Tamil Nadu Chief Minister O Panneerselvam said that the split in the party is ‘only temporary’. In an interview to a news daily, Panneerselvam hinted that the two warring AIADMK factions may come together after the results of the RK Nagar bypoll results.