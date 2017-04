ಶಶಿಕಲಾ ಸಂಬಂಧಿ ಟಿಟಿವಿ ದಿನಕರನ್ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ 'ಎರಡೆಲೆ'ಗಳ ಗುರುತು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸುಖೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗೆ ದಿನಕರನ್ ಲಂಚ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

English summary

TTV Dinakaran named accused in FIR filed by Delhi Police crime branch. Police alleged thet TTV Dinakarna offered bribe for AIADMK's 'Two leaves' symbol'.