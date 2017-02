ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇ ಮಧುಸೂದನ್ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಿದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಎಐಎಂಡಿಎಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇ ಮಧುಸೂದನ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

English summary

E.Madusudhanan removed from his post as presidium chairman and from primary membership of party.KA Sengottayan appointed as Presidium Chairman of the party: AIADMK