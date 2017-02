ಒಪಿಎಸ್ ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧುಸೂದನ್

ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹವಾ. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಮಧುಸೂದನ್ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒ.ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂಗೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಶಿಕಲಾ ನಟರಾಜನ್ ಬಣಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ

Story first published: Thursday, February 9, 2017, 14:20 [IST]

English summary

Tamil Nadu political crisis taking so many twists. In a latest development AIADMK party president D.Madhusudan announced his support to O.Panneerselvam on Thursday.