ಶಶಿಕಲಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಬೇಕಂತೆ! ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಪನ್ನೀರ್!

ಹರಕೆಯ ಕುರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಓ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ! ಬಡವಾಯಿ! ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪನ್ನೀರ್ ಅವರು ಜಯಲಲಿತಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಪದವಿ ತ್ಯಜಿಸ್ತಾರಾ?

Story first published: Monday, January 2, 2017, 15:11 [IST]

English summary

Two days after she took charge as the general secretary of the AIADMK, Sasikala Natarajan is now being urged to become the Chief Minister of Tamil Nadu. In a statement, lok sabha deputy speaker and AIADMK leader Tambidurai has asked for her to lead the government apart from leading the party.