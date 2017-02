ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಮುಖಂಡನನ್ನು ಡಿಎಂಕೆ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ?

ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈನ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನು ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಡಿಎಂಕೆ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Sunday, February 12, 2017, 15:20 [IST]

English summary

A prominent AIADMK member was hacked to death in public view by three armed men, alleged supporters of the DMK, in the Arunachaleshwara temple town of Tiruvannamalai in northern Tamil Nadu on February 12.