ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ವಕ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ ಶಶಿಕಲಾ ಸಂಬಂಧಿಗಳು!

ಇವತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಜಯಲಲಿತಾ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂಬಂತೆ ಶಶಿಕಲಾ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಶಶಿಕಲಾ ಜಯಲಲಿತಾ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನೇ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, February 15, 2017, 11:05 [IST]

English summary

Its all in the family now for the AIADMK. Sasikala's nephew T T V Dinakaran has been appointed as deputy general secretary of the AIADMK. Interestingly she also inducted another close relative Venkatesan too has been inducted into the party.