ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಆಯ್ತು, ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಾಧಿಕಾ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಟ-ರಾಜಕಾರಣಿ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಸೋಮವಾರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದಾದ ಮರುದಿನ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಪತ್ನಿ ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 16:49 [IST]

English summary

The income tax department' crackdown has continued in Chennai. A day after actor turned politician Sarathkumar was grilled following raids at his residence, officials of the income tax department carried out searches at his wife's media house office.