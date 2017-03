ಉಪಚುನಾವಣೆ: ಮತಯಂತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೀರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಉಪಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ನಾಮಪತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 82. ಆದರೆ, ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಟನ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 63. ಇದೇ ಈಗ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

English summary

Election Commission finds itself in a piquant situation in RK Nagar constituency, election to which is scheduled for April 12. The number of candidates after scrutiny of nominations is 82, which is higher than the permitted 63 candidates in EVMs. One slot will have to be left for the NOTA option.