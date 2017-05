ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳ ಸಂಘ

ವಿಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ವಲಯದ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳೇ ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಸಾವಿರಾರು ಟೆಕಿಗಳಿಗೆ ಕೊಕ್ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತದ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳು ಹೊಸ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 23:33 [IST]

In Tamil Nadu, as many as 100 software professionals have signed up as primary members of a union that has been formed to safeguard interests of employees in India's information technology sector.