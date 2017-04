ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯ ಬರಗಿ ಜಿ.ಪಂ ಸದಸ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಮತದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಮೇತ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, April 5, 2017, 13:19 [IST]

English summary

The man who was distributing money to voters has been arrested by police, in Gundlupete on April 5th, 2017. The arrested person is a Zilla Panchayath member and his name is Chennappa said the police.