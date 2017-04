ಗೀತಾಮಹದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾರಾ?

ಉಪಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಅದೊಮ್ಮೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಗೀತಾಮಹದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದರು.

English summary

The pressure has been erupted for the inclusion of new Gundlupete MLA Geeta Mahadeva Prasad into the cabinet of Siddaramaiah. While canvasing for the most challenging by-election in Gundlupete recently, Siddaramaiah has assured that if Geeta wins,she will be made minister.