ಯಳಂದೂರು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನ ಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆಯ ರಕ್ಷಣೆ

ನೀರು ಅರಸಿ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಳಂದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನ ಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಯ ಹೂಳಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Friday, March 10, 2017, 18:34 [IST]

English summary

Wild elephant which trapped in Krishayyana katte lake in Yelandur taluk, Chamarajanagar district rescued by forest department staff on Friday.