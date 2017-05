ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಅಪ್ಪಿದ್ದೇಕೆ?

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರದ ಬೇಗೆಗೆ ಒಣಗಿರುವ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವುಗಳನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಕಾರ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, May 1, 2017, 17:25 [IST]

English summary

Pro Kannada activist Vatal Nagaraj hugged coconut tree in Chamarajanagar district. Do you want to know the reason? read this report.