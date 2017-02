ಬಂಡಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀರು ತರುವುದೇ ಕೆಲಸ

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹನೂರು ಸಮೀಪದ ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಬಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀರು ತರುವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, February 17, 2017, 14:15 [IST]

English summary

Water problem in the village of Bandalli, Kollegala taluk, Chamrajnagar became worst. In this village every women along with their school going children have to bring water from 2-3 km away from village.