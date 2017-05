ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಗಣತಿಗೆ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಸಾಥ್

ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಬ್ಲಾಕ್‍ಗಳಿಂದ ಹೊರಟ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Elephant census started here in Bandipur National Park, Chamarajanagar today morning. Volunteers joined census and helped forest officials to count the elephants.