ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಗ್ರಾಪಂ ಸದಸ್ಯನ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ದಾಳಿ

ಜಿ.ಪಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸುದರ್ಶನ್ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದವರು. ಅವರೀಗ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A Village Panchayath memeber and his son survived in an acid attack in Gopalapura of Gundlupete district of Chamaraja Nagara District on April 5, 2017. Land dispute is behind the attack says the police.