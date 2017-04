ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಯಾಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೊಸೆ

ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕಿಂತ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಬಿಸಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೀತಾಮಹದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಸೊಸೆ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, April 1, 2017, 11:43 [IST]

English summary

Vidyasri, daughter in law of Geetha Mahadevaprasad campaign for Congress in Gundlupet by election.