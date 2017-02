ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಹೈಟೆಕ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಥರಾವರಿ!

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೈಟೆಕ್ ಎಂಬ ಕೋಡು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಮಹದೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊತ್ತಿರುವ ಈ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು

Story first published: Friday, February 3, 2017, 15:56 [IST]

English summary

There are various problems including passengers seating, parking in Gundlupet high tech bus stand in Chamarajanagar district.