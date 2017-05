ಮನೆಗೆ ಸೇರುವ ಬದಲು ಮಸಣ ಸೇರಿದ ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆಯ ನತದೃಷ್ಟ ರೈತ

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಎಚ್.ಎ.ನಿಂಗರಾಜು ಎಂಬ ರೈತ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಮಸಣ ಸೇರಿದ ದುರಂತ ಘಟನೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆಯ, ಹೊಸಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

WHAT OTHERS ARE READING

English summary

In a heartmelting incident a farmer from H D Kote, Chamarajanagar district, who was leaving his farm to home dies by an accident.