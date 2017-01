ಹುತ್ತೂರಿನ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು!

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುತ್ತೂರಿನ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಮೇವು ವಿತರಿಸಿಲ್ಲ. ಎಚ್.ಎಸ್.ಮಹದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಅಕಾಲಿಕ ಸಾವಿನಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ, ಶೋಕಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಹೀಗಾಗಿರಬಹುದು. ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ

Written by: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

Chamarajanagar district, Gundlupet taluk Huttur goshale facing too many problems. Farmers protests against district administration.