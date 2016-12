ಹುಲಿ ಕಳೇಬರ ಪತ್ತೆ; ವಿಷವುಣಿಸಿ, ಉಗುರು- ಹಲ್ಲು ಹೊತ್ತೊಯ್ದರೆ?

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಹುಲಿ ಕಳೇಬರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹುಲಿಯ ಉಗುರು-ಹಲ್ಲುಗಳೇ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ವಿಷವುಣಿಸಿ ಕೊಂದಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 12:07 [IST]

English summary

Tiger found dead near Hosahalli, Gundre forest range, Bandipur. But teeth and nails missing. Suspicion of poison fed to tiger.