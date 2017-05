ರಾಂಪುರ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬವಣೆಯ ಬದುಕು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾವಡಿಗಳು

ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿನ ಸಾಕಾನೆಗಳಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಕೆಲವು ಆನೆಗಳನ್ನು ರಾಂಪುರ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಾವಡಿಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತೆರಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತ

Story first published: Wednesday, May 24, 2017, 10:03 [IST]

English summary

The Life of Kawadis, who are livining in Rampur elephant camp, in Bandipur forest area, Chamarajanagr has become horrible. The people of the region don't have any basic facilities like, road, transport, electricity, water, hospital etc.