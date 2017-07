ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಶ್ರೀಗಂಧ ಮಾರಿ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾತ ಅಂದರ್

Chamarajanagar

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

By: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

English summary

The Chamarajnagar forest police arrests sandalwood smuggler in Gundlupet taluk. 15 kg sandalwood were seized.