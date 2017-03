ಮಾರ್ಚ್ 28, 29ರಂದು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇದಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿ!

ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಸಿದ್ದ ಕಗ್ಗಳದಹುಂಡಿಯ ನಾಗೇಶ್ (32) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ದ ವಾತಾವರಣ ಶಂಕೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ನಲೀನ್ ಅತುಲ್ ನಿಷೇದಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಆ

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Section 144 has been imposed in Gundlupet after a farmer was died. He belongs to BJP and few days back he participated in a protest against a factory in Chamarajanagar and attempted suicide in that protest. After several days of treatment he lost his life.