ಬತ್ತಿದ ಬಂಡೀಪುರದ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಜೀವ ನೀಡಿದ ವರುಣ!

ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಂಡೀಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಾಗದೆ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬಿರಲಿಲ್ಲ.

English summary

Heavy rain in Bandipur, Chamarajanagar district gives relief to the people of the region, who were facing water scarcity problem these days.