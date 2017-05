ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಗೇ ಬಯಲಾಯ್ತು, ರಸ್ತೆಯ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ

ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯ ಚಿಕ್ಕತುಪ್ಪೂರು - ತೆರಕಣಾಂಬಿಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಗೇ ಕಿತ್ತು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.

Story first published: Monday, May 15, 2017, 10:51 [IST]

Average rain fall in Chikkatuppur a village in Gundlupet, Chamarajanagar district unveils poor construction quality of the roads.