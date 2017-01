ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಅಪಮಾನ, ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಟ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ; ಭುವನೇಶ್ವರಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ರಚಿಸಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆ; ಟೈರ್ ಸುಟ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ; ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಡಿಸಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ

English summary

Many of the Veerashaiva community protested against the insult to Basavanna statue in Nidoni of of Bijapur.