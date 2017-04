'ಪ್ರಿನ್ಸ್' ಮುಖ ಪತ್ತೆ, ಮುಗಿಯದ ಹುಲಿ ಸಾವಿನ ಗೊಂದಲ

ಈ ಹಿಂದೆ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ಅದರ ಮುಖಭಾಗವನ್ನು ಮಾಂಸಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಳೆದೊಯ್ದಿರಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಮುಖದ ಭಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಾವು ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.

English summary

The controversy surrounding the death of Prince, the tiger in Bandipur triggers once again. After Prince’s face found far away from its body some say the death is highly unnatural. The forest department is investigating Prince death with all the angles.