ಗೆಲುವು ನಮ್ಮದೇ : ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಮನದ ಮಾತು

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ 'ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ'ಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Friday, April 7, 2017, 10:15 [IST]

English summary

No one can stop my victory in by election BJP candidate for Gundlupet by election, C.S..Niranjan Kumar said in confidence. The by election, scheduled to be held on April 9th Sunday. And results will be declared on 13th April, Thursday. The BJP candidate was speaking in an interview, taken by Oneindia reporter today.