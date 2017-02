ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರ ರಥಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ, ಫೆ.20ರಂದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಬಂದ್

ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಥಕ್ಕೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಂದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಬಂದ್ ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Sunday, February 19, 2017, 15:52 [IST]

English summary

Miscreants set fire to a Chamarajanagar temple Ratha Chamarajanagar on Saturday late night. The Chamarajanagar bandh on February 20 called by the Chamarajanagar temple administration.