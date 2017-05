'ರಾಜಕುಮಾರ'ನಿಲ್ಲದ ಬಂಡೀಪುರಕ್ಕೀಗ ಮಾದೇಶನೇ ದೊರೆ!

ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಿನ್ಸ್' ಇಲ್ಲದ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಲು ಆತನ ಮಗ ಮಾದೇಶ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಧಿಪತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಮಗ ಜಗಳವಾಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಗೆ ಗಾಯವೂ ಆಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ತೆಪ್ಪಗಾಗಿದ್ದ.

English summary

After the death of 'Prince' the legendary tiger of Bandipur and a darling of tourists, Madesh occupied his place. In relation Madesh was the son of ‘Prince’.