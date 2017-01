ಬಂಡಿಪುರ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಹತ್ತಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರೇ ಗತಿ!

ಬಂಡೀಪುರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಂದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

English summary

As Bandipur fire station is facing lots pf problem, its very difficult to tackle wildfire in Bandipur National Park.