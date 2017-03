ಕಾಡುಹಂದಿಯನ್ನು ಮರದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಚಿರತೆ!

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮೀನೊಂದರ ಮರದ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಕಾಡುಹಂದಿಯನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಆ ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಅತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರಲು ಸಹ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Friday, March 17, 2017, 8:59 [IST]

English summary

Leopard cited in Gundlupet taluk agriculture field recently. Leopard hunted wild boar and took over on tree to eat. After people shouting leopard left the place.