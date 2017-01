ಕಾಡಿನಿಂದ ಕರೆತಂದವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ?

ಬಂಡೀಪುರವನ್ನು ಹುಲಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು 1973ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸೌಕರ್ಯ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 16:45 [IST]

English summary

People of Jenu, Kadu Kuruba colony in Gundlupet taluk, Chamarajanagar frustrated with poor infrastructure. They shifted here, when Bandipur selected for Tiger project (1973).