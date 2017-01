ಸತ್ತ ಆನೆಯ ದಂತ ಕದ್ದ ಚೋರರ ಬಂಧನ

ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಓಂಕಾರ್ ಅರಣ್ಯವಲಯದ ಜೆ.ಡಿ ಗುಂಡಿಹಳ್ಳದ ಬಳಿ ಸತ್ತಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆಯ ದಂತ ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದ ಐವರನ್ನು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 10:36 [IST]

English summary

Five persons arrested by forest officials, who thieved ivory of a dead elephant in Bandipur.