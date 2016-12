ಬಂಡೀಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಡಿವಾಣ!

ಬಂಡೀಪುರ ಅರಣ್ಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆದಾಯ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವವರೇ ಇಲ್ಲ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 8:38 [IST]

English summary

Illegal construction for resort continued in Bandipur national park area, Chamarajanagar district. Notice issued to resort owner for name sake. But, there is no serious action by forest department.