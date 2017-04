ಗೆಲುವನ್ನು ಪತಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ: ಗೀತಾ ಮಹದೇವಪ್ರಸಾದ್

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಗೀತಾ ಮಹದೇವಪ್ರಸಾದ್, ತಮ್ಮ ಗೆಲುವನ್ನು ಪತಿ ಎಚ್.ಎಸ್.ಮಹದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Thursday, April 13, 2017, 12:14 [IST]

English summary

I dedicate this victory to my husband and a heartily thankful to all the voters who are the reason for my succes, Congress Candidate for Gundlupet by election, Geeta Mahadevaprasad told.